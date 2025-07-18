Коли Зеленський може зустрітися із Сі Цзіньпіном: прогноз експерта

"До моменту, коли тут не буде хоч якогось рішення (щодо завершення війни в Україні - ред.) зустрічі цієї не відбудеться. Сі Цзіньпін не та людина, яка просто заради того, щоб зустрітися, буде погоджуватися на таку зустріч", - вважає експерт.



Він додав, що влада Китаю, ймовірно, продовжуватиме фінансову, військово-політичну та торговельну допомогу Росії. Зокрема, вона полягає в постачанні подвійних технологій, компонентів зброї, напівпровідників тощо.

За словами Безсмертного, скільки б Китай не заявляв про свою непричетність до військово-промислового комплексу РФ, в України є достатньо доказів про те, що КНР "замішана" у виробництві російської балістики і дронів. Схожа ситуація, ймовірно, і з деякими країнами Європи.

"Якщо в цьому відношенні не буде будь-якого просування, або узгодженого, виробленого рішення, зустрічі не відбудеться, тому що ще раз вказати на те, що китайські громадяни воюють у складі російських військ, що Китай постачає зброю, - всі прекрасно розуміють, що Сі Цзіньпін сам себе не буде висікати", - звернув увагу експерт.

До слова, днями керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Сі Цзіньпіну варто зустрітися із Зеленським на тлі поглиблення підтримки Росії з боку Китаю.