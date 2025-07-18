Когда Зеленский может встретиться с Си Цзиньпином: прогноз эксперта

"До момента, когда здесь не будет хоть какого-либо решения (по завершению войны в Украине - ред.) встречи этой не состоится. Си Цзиньпин не тот человек, который просто ради того, чтобы встретиться, будет соглашаться на такую встречу", - считает эксперт.



Он добавил, что власти Китая, вероятно, будут продолжать финансовую, военно-политическую и торговую помощь России. В частности, она заключается в поставках двойных технологий, компонентов оружия, полупроводников и т.д.

По словам Бессмертного, сколько бы Китай не заявлял о своей непричастности к военно-промышленному комплексу РФ, у Украины есть достаточно доказательств о том, что КНР "замешана" в производстве российской баллистики и дронов. Похожая ситуация, вероятно, и с некоторыми странами Европы.

"Если в этом отношении не будет какого-либо продвижения, или согласованного, выработанного решения, встречи не состоится, потому что еще раз указать на то, что китайские граждане воюют в составе российских войск, что Китай снабжает оружием - все прекрасно понимают, что Си Цзиньпин сам себя не будет высекать", - обратил внимание эксперт.

К слову, на днях руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Си Цзиньпину стоит встретиться с Зеленским на фоне углубления поддержки России со стороны Китая.