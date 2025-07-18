Когда Зеленский может встретиться с Си Цзиньпином: прогноз эксперта

Китай не отступит от своей политики поддержки России. Поэтому встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина до урегулирования войны, вероятно, невозможна.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил историк и дипломат Роман Бессмертный.
"До момента, когда здесь не будет хоть какого-либо решения (по завершению войны в Украине - ред.) встречи этой не состоится. Си Цзиньпин не тот человек, который просто ради того, чтобы встретиться, будет соглашаться на такую встречу", - считает эксперт.
По словам Бессмертного, сколько бы Китай не заявлял о своей непричастности к военно-промышленному комплексу РФ, у Украины есть достаточно доказательств о том, что КНР "замешана" в производстве российской баллистики и дронов. Похожая ситуация, вероятно, и с некоторыми странами Европы.
"Если в этом отношении не будет какого-либо продвижения, или согласованного, выработанного решения, встречи не состоится, потому что еще раз указать на то, что китайские граждане воюют в составе российских войск, что Китай снабжает оружием - все прекрасно понимают, что Си Цзиньпин сам себя не будет высекать", - обратил внимание эксперт.
К слову, на днях руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Си Цзиньпину стоит встретиться с Зеленским на фоне углубления поддержки России со стороны Китая.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский только один раз разговаривал по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином.
Два лидера общались почти час. Глава украинского государства назвал переговоры "длительными и содержательными".
При этом уже в 2025 году стало известно, что некоторые китайцы воюют на стороне России. В частности, в апреле украинские защитники взяли в плен двух таких солдат.
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