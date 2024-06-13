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Коли завтра відключатимуть світло за графіками: відповідь "Укренерго"

Фото: стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 14 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У всіх регіонах України завтра, 14 червня, графіки відключення світла діятимуть з 18:00 до 22:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні компанії.

Там також уточнили, що електропостачання критичної інфраструктури та підприємств, що імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежується.

Графіки відключень світла

Нагадаємо, в Україні останнім часом щодня застосовують графіки відключень світла через складну ситуацію в енергетичній системі внаслідок атак Росії.

Цього тижня ситуація покращала - графіки діють не всю добу, а лише протягом кількох годин.

Зокрема, сьогодні графіки застосовуватимуть у проміжку з 20:00 до 22:00.

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УкренергоЕлектроенергіяВимкнення світлаГрафік відключення світла