Коли завтра відключатимуть світло за графіками: відповідь "Укренерго"

У всіх регіонах України завтра, 14 червня, графіки відключення світла діятимуть з 18:00 до 22:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
"Завтра, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні компанії.
Там також уточнили, що електропостачання критичної інфраструктури та підприємств, що імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежується.
Нагадаємо, в Україні останнім часом щодня застосовують графіки відключень світла через складну ситуацію в енергетичній системі внаслідок атак Росії.
Цього тижня ситуація покращала - графіки діють не всю добу, а лише протягом кількох годин.
Зокрема, сьогодні графіки застосовуватимуть у проміжку з 20:00 до 22:00.
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