Когда завтра будут отключать свет по графикам: ответ "Укрэнерго"

Графики отключений света

Напомним, в Украине последнее время ежедневно применяют графики отключений света из-за сложной ситуации в энергетической системе в результате атак России.

На этой неделе ситуация улучшилась - графики действуют не все сутки, а только в течение нескольких часов.

В частности, сегодня графики будут применять в промежутке с 20:00 до 22:00.

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