Коли завтра відключатимуть світло за графіками: відповідь "Укренерго"

Фото: стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 14 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)

У всіх регіонах України завтра, 14 червня, графіки відключення світла діятимуть з 18:00 до 22:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні компанії. Там також уточнили, що електропостачання критичної інфраструктури та підприємств, що імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежується.