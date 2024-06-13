Когда завтра будут отключать свет по графикам: ответ "Укрэнерго"

Во всех регионах Украины завтра, 14 июня, графики отключения света будут действовать с 18:00 до 22:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

Там также уточнили, что электроснабжение критической инфраструктуры и предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд, не ограничивается.

"Завтра, 14 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 18:00 до 22:00", - сказано в сообщении компании.

Графики отключений света

Напомним, в Украине последнее время ежедневно применяют графики отключений света из-за сложной ситуации в энергетической системе в результате атак России.

На этой неделе ситуация улучшилась - графики действуют не все сутки, а только в течение нескольких часов.

В частности, сегодня графики будут применять в промежутке с 20:00 до 22:00.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.