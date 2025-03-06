Коли завершиться війна та чи буде перемога: прогноз жителів Києва

Кияни зберігають оптимізм щодо перемоги України у війні, проте він стає більш стриманим. Водночас все більше респондентів вірять у завершення війни протягом року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Серед киян 77% вірять у перемогу України. У травні 2024 року показник був 85%. Утім, є більш відчутне зниження - з 58% до 44% - тих, хто безумовно переконаний у перемозі України.

При цьому частка тих, хто вірить у перемогу Росії, становить 5% (у травні 2024 року - 3%). Не визначилися з думкою - 18% (у травні 2024 року - 11%).

Також респондентам ставилося запитання, скільки, на їх думку, буде тривати ще війна. Порівняно з травнем 2024 року з 66% до 51% стало менше тих, хто вважає, що війна триватиме більше року. Водночас з 24% до 38% стало більше тих, хто вважає, що війна триватиме до 1 року (переважно відповіді були про пів року-рік).

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, серед мешканців Києва, як і серед населення країни, простежується та сама тенденція, що оптимізм зберігається, але є виразно стриманим.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування серед 805 респондентів, що мешкають в Києві, 17-27 лютого 2025 року. Проведене опитування є третьою хвилею. Перша хвиля (за таким же опитувальником) була проведена 12-16 жовтня 2023 року, друга хвиля (також за таким же опитувальником) - 23 квітня - 1 травня 2024 року.