Когда закончится война и будет ли победа: прогноз жителей Киева

Киевляне сохраняют оптимизм относительно победы Украины в войне, однако он становится более сдержанным. В то же время все больше респондентов верят в завершение войны в течение года.

Среди киевлян 77% верят в победу Украины. В мае 2024 года показатель был 85%. Впрочем, есть более ощутимое снижение - с 58% до 44% - тех, кто безусловно убежден в победе Украины.

При этом доля тех, кто верит в победу России, составляет 5% (в мае 2024 года - 3%). Не определились с мнением - 18% (в мае 2024 года - 11%).

Также респондентам задавался вопрос, сколько, по их мнению, будет продолжаться еще война. По сравнению с маем 2024 года с 66% до 51% стало меньше тех, кто считает, что война продлится больше года. В то же время с 24% до 38% стало больше тех, кто считает, что война продлится до 1 года (преимущественно ответы были о полгода-год).

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, среди жителей Киева, как и среди населения страны, прослеживается та же тенденция, что оптимизм сохраняется, но является выразительно сдержанным.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос среди 805 респондентов, проживающих в Киеве, 17-27 февраля 2025 года. Проведенный опрос является третьей волной. Первая волна (по такому же опроснику) была проведена 12-16 октября 2023 года, вторая волна (также по такому же опроснику) - 23 апреля - 1 мая 2024 года.