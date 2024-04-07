Коли запустять застосунок "Армія+" та якими будуть перші послуги: відповідь Міноборони

Міністерство оборони активно працює над запуском застосунку для українських військових "Армія+".
Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, пише РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Ми працюємо над цим дуже активно. Анонсували, що запустимо влітку 2024 року. Власне, над цим зараз йде активна робота. Ми сформували перелік сервісів, які будуть першими під час запуску. Ми вже розуміємо, якими будуть перші сервіси", - повідомила Черногоренко.
Вона наголосила, що застосунок це не лише про формування дизайну, але й про зміну нормативно-правових актів.
"Перший наш головний документ, закон про цифровізацію армії, який підписав президент, є "зеленим світлом" для нас", - додала заступник міністра.
За словами Черногоренко, у застосунку буде ціла екосистема сервісів, проте запускати їх будуть поступово.
"Перші сервіси, які ми запускаємо - це військове посвідчення та електронні рапорти. Електронні рапорти - це найбільш потрібна функція для наших військовослужбовців", - зауважила заступник міністра.
Черногоренко повідомила, що ці дві функції запрацюють вже влітку 2024 року.
"Далі ми будемо працювати над посвідченням УБД.Це має бути сервісна функція, щоб можна було замовити у зручному місці. Держава має швидко відповідати та надавати послуги. Ось такими будуть перші сервіси в "Армії+", - підсумувала вона.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року в Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".
Доступ до нього надали Міноборони, Генеральному штабу, територіальним центрам комплектування (ТЦК) та іншим структурам, а самі військовозобов'язані можуть лише перевірити свої дані, для чого потрібно звернутися до ТЦК.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що сертифікат захисника потрібен для "смарт-мобілізації".
Детальніше по новий застосунок "Армія+" можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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