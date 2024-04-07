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Когда запустят приложение "Армия+" и какими будут первые услуги: ответ Минобороны

Архивное фото: заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

Министерство обороны активно работает над запуском приложения для украинских военных "Армия+".

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы работаем над этим очень активно. Анонсировали, что запустим летом 2024 года. Собственно, над этим сейчас идет активная работа. Мы сформировали перечень сервисов, которые будут первыми при запуске. Мы уже понимаем, какими будут первые сервисы", - сообщила Черногоренко.

Она подчеркнула, что приложение это не только о формировании дизайна, но и об изменении нормативно-правовых актов.

"Первый наш главный документ, закон о цифровизации армии, который подписал президент, является "зеленым светом" для нас", - добавила замминистра.

По словам Черногоренко, в приложении будет целая экосистема сервисов, однако запускать их будут постепенно.

"Первые сервисы, которые мы запускаем - это военное удостоверение и электронные рапорты. Электронные рапорты - это наиболее нужная функция для наших военнослужащих", - отметила заместитель министра.

Черногоренко сообщила, что эти две функции заработают уже летом 2024 года.

"Далее мы будем работать над удостоверением УБД. Это должна быть сервисная функция, чтобы можно было заказать в удобном месте. Государство должно быстро отвечать и предоставлять услуги. Вот такими будут первые сервисы в "Армии+", - подытожила она.

Что предшествовало

Напомним, в конце декабря 2023 в Украине запустили электронный Реестр военнообязанных "Оберег".

Доступ к нему предоставили Минобороны, Генеральному штабу, территориальным центрам комплектования (ТЦК) и другим структурам, а сами военнообязанные могут проверить свои данные, для чего нужно обратиться в ТЦК.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что сертификат защитника нужен для "смарт-мобилизации".

Подробнее о новом приложении "Армия+" можно узнать в материале РБК-Украина.

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