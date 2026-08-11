Коли запустять в обіг нову банкноту в 2 000 гривень: точна дата

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Дата запуску: Національний банк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу - 2 000 гривень - 4 вересня 2026 року. З цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам.

Національний банк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу - 2 000 гривень - 4 вересня 2026 року. З цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. Символічна дата: Вибір 4 вересня має історичне значення (у цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус).

Вибір 4 вересня має історичне значення (у цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус). Чому вводять новий номінал: Через зростання середньомісячної зарплати втричі та цін удвічі порівняно з 2019 роком, а також збільшення обсягу готівки в обігу до понад 970 млрд грн. Частка банкнот по 1 000 грн перевищила 55%, що вимагає переходу на вищий номінал.

Через зростання середньомісячної зарплати втричі та цін удвічі порівняно з 2019 роком, а також збільшення обсягу готівки в обігу до понад 970 млрд грн. Частка банкнот по 1 000 грн перевищила 55%, що вимагає переходу на вищий номінал. Переваги: Нововідзначення зменшить витрати держави на логістику й інкасацію, оптимізує роботу банків та забезпечить зручність для бізнесу і населення.

Національний банк України вводить в обіг банкноту в 2 000 гривень з 4 вересня 2026 року. Сама ж презентація купюри відбулась заздалегідь, щоб банківські та небанківські установи встигли налаштувати обладнання, а громадяни й бізнес ознайомилися з її дизайном і захистом.

На новій купюрі буде зображено Василя Стуса - українського поета-шістдесятника, борця за незалежність України у ХХ ст.

Символічна дата введення

Дата 4 вересня обрана через історичний символізм:

4 вересня 1965 року під час прем’єри фільму "Тіні забутих предків" у київському кінотеатрі "Україна" Василь Стус, В’ячеслав Чорновіл та Іван Дзюба провели перший в СРСР відкритий публічний протест проти політичних репресій української інтелігенції.

4 вересня 1985 року Василь Стус загинув в ув’язненні в таборі "Перм-36".

Чому виникла потреба в новому номіналі?

Економіка змінюється, і банкнотний ряд має відповідати рівням доходів, цін та обсягу готівки. Банкноту в 1 000 грн ввели у 2019 році, і за майже 7 років сформувалася обґрунтована потреба у 2 000 гривень через такі чинники:

Зростання зарплат і цін: Середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а інфляція - вдвічі. Якщо у 2019 році для отримання зарплати вистачало 10 банкнот по 1 000 грн, то у 2026 році потрібно понад 30 таких банкнот.

Середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а інфляція - вдвічі. Якщо у 2019 році для отримання зарплати вистачало 10 банкнот по 1 000 грн, то у 2026 році потрібно понад 30 таких банкнот. Збільшення обсягу готівки: Через потреби воєнного часу обсяг готівки в обігу зріс із майже 390 млрд грн у 2019 році до понад 970 млрд грн станом на 1 липня 2026 року. Надійна готівка критично важлива, зокрема для прифронтових громад, де немає стабільного зв'язку.

Через потреби воєнного часу обсяг готівки в обігу зріс із майже 390 млрд грн у 2019 році до понад 970 млрд грн станом на 1 липня 2026 року. Надійна готівка критично важлива, зокрема для прифронтових громад, де немає стабільного зв'язку. Структура готівкового обігу: Частка банкнот номіналом 1 000 гривень за сумою вже перевищила 55%, що у світовій практиці вказує на потребу в купюрі вищого номіналу.

Попри те, що 96 зі 100 операцій є безготівковими, у реаліях війни фінансова система має бути стійкою, а українці - мати зручний доступ до захищеної готівки.

Переваги нової банкноти

Для держави: Зменшення витрат на виготовлення, логістику, інкасацію, оброблення і зберігання готівки.

Зменшення витрат на виготовлення, логістику, інкасацію, оброблення і зберігання готівки. Для банків: Зменшення операційного навантаження та оптимізація касових процесів.

Зменшення операційного навантаження та оптимізація касових процесів. Для торгівлі та бізнесу: Зручніше обслуговування клієнтів і швидші готівкові розрахунки.

Зручніше обслуговування клієнтів і швидші готівкові розрахунки. Для населення: Зручність у використанні та зберіганні коштів.

Отримати нові банкноти в банках та видавати їх клієнтам можна буде вже з 4 вересня 2026 року.