Коли запустять в обіг нову банкноту в 2 000 гривень: точна дата

Національний банк України вводить в обіг банкноту нового найвищого номіналу - 2 000 гривень.Таке рішення зумовлене економічними чинниками, зростанням зарплат і цін, а також збільшенням обсягів готівки в обігу.
Коли українці зможуть розраховуватися новими купюрами та чому економіка вимагала такого кроку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Національний банк України вводить в обіг банкноту в 2 000 гривень з 4 вересня 2026 року. Сама ж презентація купюри відбулась заздалегідь, щоб банківські та небанківські установи встигли налаштувати обладнання, а громадяни й бізнес ознайомилися з її дизайном і захистом.
На новій купюрі буде зображено Василя Стуса - українського поета-шістдесятника, борця за незалежність України у ХХ ст.
Дата 4 вересня обрана через історичний символізм:
4 вересня 1965 року під час прем’єри фільму "Тіні забутих предків" у київському кінотеатрі "Україна" Василь Стус, В’ячеслав Чорновіл та Іван Дзюба провели перший в СРСР відкритий публічний протест проти політичних репресій української інтелігенції.
4 вересня 1985 року Василь Стус загинув в ув’язненні в таборі "Перм-36".
Економіка змінюється, і банкнотний ряд має відповідати рівням доходів, цін та обсягу готівки. Банкноту в 1 000 грн ввели у 2019 році, і за майже 7 років сформувалася обґрунтована потреба у 2 000 гривень через такі чинники:
Попри те, що 96 зі 100 операцій є безготівковими, у реаліях війни фінансова система має бути стійкою, а українці - мати зручний доступ до захищеної готівки.
Отримати нові банкноти в банках та видавати їх клієнтам можна буде вже з 4 вересня 2026 року.
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