Когда запустят в обращение новую банкноту в 2000 гривен: точная дата

Национальный банк Украины вводит в обращение банкноту нового наивысшего номинала - 2 000 гривен. Такое решение обусловлено экономическими факторами, ростом зарплат и цен, а также увеличением объемов наличных денег в обращении.
Когда украинцы смогут рассчитываться новыми купюрами и почему экономика требовала такого шага - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Национальный банк Украины вводит в обращение банкноту в 2000 гривен с 4 сентября 2026 года. Сама презентация купюры состоялась заранее, чтобы банковские и небанковские учреждения успели настроить оборудование, а граждане и бизнес ознакомились с ее дизайном и защитой.
На новой купюре будет изображен Василий Стус - украинский поэт-шестидесятник, борец за независимость Украины в ХХ ст.
Дата 4 сентября выбрана из-за исторического символизма:
4 сентября 1965 во время премьеры фильма "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина" Василий Стус, Вячеслав Чорновил и Иван Дзюба провели первый в СССР открытый публичный протест против политических репрессий украинской интеллигенции.
4 сентября 1985 года Василий Стус погиб в заключении в лагере "Пермь-36".
Экономика изменяется, и банкнотный ряд обязан соответствовать уровням доходов, цен и размера наличных средств. Банкноту в 1 000 грн ввели в 2019 году, и за почти 7 лет сформировалась обоснованная потребность в 2 000 гривен из-за таких факторов:
Несмотря на то, что 96 из 100 операций безналичны, в реалиях войны финансовая система должна быть устойчивой, а украинцы - иметь удобный доступ к защищенной наличности.
Получить новые банкноты и выдавать их клиентам можно будет уже с 4 сентября 2026 года.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.