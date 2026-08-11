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Коли запустять в обіг нову банкноту в 2 000 гривень: точна дата

10:45 11.08.2026 Вт
3 хв
Навіщо НБУ вводить нову банкноту?
aimg Ірина Гамерська
Коли запустять в обіг нову банкноту в 2 000 гривень: точна дата Фото: в Україні вводять банкноту в 2000 гривень (РБК-Україна)
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Національний банк України вводить в обіг банкноту нового найвищого номіналу - 2 000 гривень.Таке рішення зумовлене економічними чинниками, зростанням зарплат і цін, а також збільшенням обсягів готівки в обігу.

Коли українці зможуть розраховуватися новими купюрами та чому економіка вимагала такого кроку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Дата запуску: Національний банк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу - 2 000 гривень - 4 вересня 2026 року. З цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам.
  • Символічна дата: Вибір 4 вересня має історичне значення (у цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус).
  • Чому вводять новий номінал: Через зростання середньомісячної зарплати втричі та цін удвічі порівняно з 2019 роком, а також збільшення обсягу готівки в обігу до понад 970 млрд грн. Частка банкнот по 1 000 грн перевищила 55%, що вимагає переходу на вищий номінал.
  • Переваги: Нововідзначення зменшить витрати держави на логістику й інкасацію, оптимізує роботу банків та забезпечить зручність для бізнесу і населення.

Національний банк України вводить в обіг банкноту в 2 000 гривень з 4 вересня 2026 року. Сама ж презентація купюри відбулась заздалегідь, щоб банківські та небанківські установи встигли налаштувати обладнання, а громадяни й бізнес ознайомилися з її дизайном і захистом.

На новій купюрі буде зображено Василя Стуса - українського поета-шістдесятника, борця за незалежність України у ХХ ст.

Символічна дата введення

Дата 4 вересня обрана через історичний символізм:

4 вересня 1965 року під час прем’єри фільму "Тіні забутих предків" у київському кінотеатрі "Україна" Василь Стус, В’ячеслав Чорновіл та Іван Дзюба провели перший в СРСР відкритий публічний протест проти політичних репресій української інтелігенції.

4 вересня 1985 року Василь Стус загинув в ув’язненні в таборі "Перм-36".

Чому виникла потреба в новому номіналі?

Економіка змінюється, і банкнотний ряд має відповідати рівням доходів, цін та обсягу готівки. Банкноту в 1 000 грн ввели у 2019 році, і за майже 7 років сформувалася обґрунтована потреба у 2 000 гривень через такі чинники:

  • Зростання зарплат і цін: Середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а інфляція - вдвічі. Якщо у 2019 році для отримання зарплати вистачало 10 банкнот по 1 000 грн, то у 2026 році потрібно понад 30 таких банкнот.
  • Збільшення обсягу готівки: Через потреби воєнного часу обсяг готівки в обігу зріс із майже 390 млрд грн у 2019 році до понад 970 млрд грн станом на 1 липня 2026 року. Надійна готівка критично важлива, зокрема для прифронтових громад, де немає стабільного зв'язку.
  • Структура готівкового обігу: Частка банкнот номіналом 1 000 гривень за сумою вже перевищила 55%, що у світовій практиці вказує на потребу в купюрі вищого номіналу.

Попри те, що 96 зі 100 операцій є безготівковими, у реаліях війни фінансова система має бути стійкою, а українці - мати зручний доступ до захищеної готівки.

Переваги нової банкноти

  • Для держави: Зменшення витрат на виготовлення, логістику, інкасацію, оброблення і зберігання готівки.
  • Для банків: Зменшення операційного навантаження та оптимізація касових процесів.
  • Для торгівлі та бізнесу: Зручніше обслуговування клієнтів і швидші готівкові розрахунки.
  • Для населення: Зручність у використанні та зберіганні коштів.

Отримати нові банкноти в банках та видавати їх клієнтам можна буде вже з 4 вересня 2026 року.

Читайте також: Нові ліміти на купівлю та зняття валюти: НБУ суттєво збільшив суми по картках

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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