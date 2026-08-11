Коли запустять в обіг нову банкноту в 2 000 гривень: точна дата
Національний банк України вводить в обіг банкноту нового найвищого номіналу - 2 000 гривень.Таке рішення зумовлене економічними чинниками, зростанням зарплат і цін, а також збільшенням обсягів готівки в обігу.
Коли українці зможуть розраховуватися новими купюрами та чому економіка вимагала такого кроку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Дата запуску: Національний банк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу - 2 000 гривень - 4 вересня 2026 року. З цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам.
- Символічна дата: Вибір 4 вересня має історичне значення (у цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус).
- Чому вводять новий номінал: Через зростання середньомісячної зарплати втричі та цін удвічі порівняно з 2019 роком, а також збільшення обсягу готівки в обігу до понад 970 млрд грн. Частка банкнот по 1 000 грн перевищила 55%, що вимагає переходу на вищий номінал.
- Переваги: Нововідзначення зменшить витрати держави на логістику й інкасацію, оптимізує роботу банків та забезпечить зручність для бізнесу і населення.
Національний банк України вводить в обіг банкноту в 2 000 гривень з 4 вересня 2026 року. Сама ж презентація купюри відбулась заздалегідь, щоб банківські та небанківські установи встигли налаштувати обладнання, а громадяни й бізнес ознайомилися з її дизайном і захистом.
На новій купюрі буде зображено Василя Стуса - українського поета-шістдесятника, борця за незалежність України у ХХ ст.
Символічна дата введення
Дата 4 вересня обрана через історичний символізм:
4 вересня 1965 року під час прем’єри фільму "Тіні забутих предків" у київському кінотеатрі "Україна" Василь Стус, В’ячеслав Чорновіл та Іван Дзюба провели перший в СРСР відкритий публічний протест проти політичних репресій української інтелігенції.
4 вересня 1985 року Василь Стус загинув в ув’язненні в таборі "Перм-36".
Чому виникла потреба в новому номіналі?
Економіка змінюється, і банкнотний ряд має відповідати рівням доходів, цін та обсягу готівки. Банкноту в 1 000 грн ввели у 2019 році, і за майже 7 років сформувалася обґрунтована потреба у 2 000 гривень через такі чинники:
- Зростання зарплат і цін: Середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а інфляція - вдвічі. Якщо у 2019 році для отримання зарплати вистачало 10 банкнот по 1 000 грн, то у 2026 році потрібно понад 30 таких банкнот.
- Збільшення обсягу готівки: Через потреби воєнного часу обсяг готівки в обігу зріс із майже 390 млрд грн у 2019 році до понад 970 млрд грн станом на 1 липня 2026 року. Надійна готівка критично важлива, зокрема для прифронтових громад, де немає стабільного зв'язку.
- Структура готівкового обігу: Частка банкнот номіналом 1 000 гривень за сумою вже перевищила 55%, що у світовій практиці вказує на потребу в купюрі вищого номіналу.
Попри те, що 96 зі 100 операцій є безготівковими, у реаліях війни фінансова система має бути стійкою, а українці - мати зручний доступ до захищеної готівки.
Переваги нової банкноти
- Для держави: Зменшення витрат на виготовлення, логістику, інкасацію, оброблення і зберігання готівки.
- Для банків: Зменшення операційного навантаження та оптимізація касових процесів.
- Для торгівлі та бізнесу: Зручніше обслуговування клієнтів і швидші готівкові розрахунки.
- Для населення: Зручність у використанні та зберіганні коштів.
Отримати нові банкноти в банках та видавати їх клієнтам можна буде вже з 4 вересня 2026 року.
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