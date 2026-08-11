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Когда запустят в обращение новую банкноту в 2000 гривен: точная дата

10:45 11.08.2026 Вт
3 мин
Зачем НБУ вводит новую банкноту?
aimg Ирина Гамерская
Когда запустят в обращение новую банкноту в 2000 гривен: точная дата Фото: в Украине вводят банкноту в 2000 гривен (РБК-Украина)
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Национальный банк Украины вводит в обращение банкноту нового наивысшего номинала - 2 000 гривен. Такое решение обусловлено экономическими факторами, ростом зарплат и цен, а также увеличением объемов наличных денег в обращении.

Когда украинцы смогут рассчитываться новыми купюрами и почему экономика требовала такого шага - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Дата запуска: Национальный банк введет в обращение банкноту нового высшего номинала - 2 000 гривен - 4 сентября 2026 года. С этого дня банки смогут получать ее и выдавать клиентам.
  • Символическая дата: Выбор 4 сентября имеет историческое значение (в этот день в разные годы прошли протесты против репрессий и погиб Василий Стус).
  • Почему вводят новый номинал: Из-за роста среднемесячной зарплаты втрое и цен вдвое по сравнению с 2019 годом, а также увеличения объема наличных денег в обращении до более 970 млрд грн. Доля банкнот по 1 000 грн превысила 55%, что требует перехода на высший номинал.
  • Преимущества: Новое празднование уменьшит расходы государства на логистику и инкассацию, оптимизирует работу банков и обеспечит удобство для бизнеса и населения.

Национальный банк Украины вводит в обращение банкноту в 2000 гривен с 4 сентября 2026 года. Сама презентация купюры состоялась заранее, чтобы банковские и небанковские учреждения успели настроить оборудование, а граждане и бизнес ознакомились с ее дизайном и защитой.

На новой купюре будет изображен Василий Стус - украинский поэт-шестидесятник, борец за независимость Украины в ХХ ст.

Символическая дата ввода

Дата 4 сентября выбрана из-за исторического символизма:

4 сентября 1965 во время премьеры фильма "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина" Василий Стус, Вячеслав Чорновил и Иван Дзюба провели первый в СССР открытый публичный протест против политических репрессий украинской интеллигенции.

4 сентября 1985 года Василий Стус погиб в заключении в лагере "Пермь-36".

Почему возникла необходимость в новом номинале?

Экономика изменяется, и банкнотный ряд обязан соответствовать уровням доходов, цен и размера наличных средств. Банкноту в 1 000 грн ввели в 2019 году, и за почти 7 лет сформировалась обоснованная потребность в 2 000 гривен из-за таких факторов:

  • Рост зарплат и цен: Среднемесячная зарплата в Украине выросла в три раза, а инфляция - вдвое. Если в 2019 году для получения зарплаты хватало 10 банкнот по 1000 грн, то в 2026 году нужно более 30 таких банкнот.
  • Увеличение объема наличных денег: Из-за потребностей военного времени объем наличных денег в обращении вырос с почти 390 млрд грн в 2019 году до более 970 млрд грн по состоянию на 1 июля 2026 года. Надежные наличные деньги критически важны, в частности для прифронтовых общин, где нет стабильной связи.
  • Структура наличного обращения: Доля банкнот номиналом в 1 000 гривен по сумме уже превысила 55%, что в мировой практике указывает на потребность в купюре высшего номинала.

Несмотря на то, что 96 из 100 операций безналичны, в реалиях войны финансовая система должна быть устойчивой, а украинцы - иметь удобный доступ к защищенной наличности.

Преимущества новой банкноты

  • Для государства: Уменьшение затрат на изготовление, логистику, инкассацию, обработку и хранение наличных денег.
  • Для банков: Уменьшение операционной перегрузки и оптимизация кассовых действий.
  • Для торговли и бизнеса: Удобнее обслуживание клиентов и более быстрые наличные расчеты.
  • Для населения: Удобство использования и хранения средств.

Получить новые банкноты и выдавать их клиентам можно будет уже с 4 сентября 2026 года.

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