Родини загиблих внаслідок агресії РФ можуть отримати компенсацію: як подати заяву в "Дії"

Починаючи із 16 січня сім’ї, які втратили близьких через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, можуть подати заяву до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України у категорії А2.1. Ця категорія охоплює компенсацію за душевний біль і страждання, спричинені втратою рідних.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на портал "Реєстр збитків для України" .

Подати заяву на відшкодування збитків можуть:

батьки, подружжя або цивільні партнери, а також діти загиблих;

інші члени сім’ї, за умови надання доказів близьких стосунків та елементів залежності з членом сім'ї, як це визначено у Формі та Правилах подання Заяви в Категорії A2.1.

Заявники мають надати інформацію про себе, померлого члена сім’ї, їхні стосунки та обставини смерті. Система автоматично завантажує потрібні дані з державних реєстрів, що спрощує процес подання.

Матеріальні збитки, такі як втрата доходу, у цій категорії не враховуються, але будуть розглядатися в майбутніх категоріях заяв, які планують відкрити найближчим часом.

Як подати заяву

Процедура подання доступна через портал або застосунок "Дія". Для цього потрібно: