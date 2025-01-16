Родини загиблих внаслідок агресії РФ можуть отримати компенсацію: як подати заяву в "Дії"
Починаючи із 16 січня сім’ї, які втратили близьких через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, можуть подати заяву до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України у категорії А2.1. Ця категорія охоплює компенсацію за душевний біль і страждання, спричинені втратою рідних.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на портал "Реєстр збитків для України".
Подати заяву на відшкодування збитків можуть:
- батьки, подружжя або цивільні партнери, а також діти загиблих;
- інші члени сім’ї, за умови надання доказів близьких стосунків та елементів залежності з членом сім'ї, як це визначено у Формі та Правилах подання Заяви в Категорії A2.1.
Заявники мають надати інформацію про себе, померлого члена сім’ї, їхні стосунки та обставини смерті. Система автоматично завантажує потрібні дані з державних реєстрів, що спрощує процес подання.
Матеріальні збитки, такі як втрата доходу, у цій категорії не враховуються, але будуть розглядатися в майбутніх категоріях заяв, які планують відкрити найближчим часом.
Як подати заяву
Процедура подання доступна через портал або застосунок "Дія". Для цього потрібно:
- зайти в "Дію",
- обрати категорію А2.1,
- заповнити форму, вказавши дані про себе, померлого родича та обставини смерті.
- надіслати заяву.
Зазначимо, це вже друга категорія заяв, доступна для подання до Реєстру. Перша, категорія A3.1, охоплює випадки пошкодження або знищення житлового нерухомого майна. На сьогодні до Реєстру подано приблизно 13 000 таких заяв, а загальна сума заявлених збитків перевищує 800 мільйонів євро. У найближчому майбутньому планується запуск нових категорій заяв. РБК-Україна раніше розповідало, як у застосунку "Дія" можна подати заяву про збитки або пошкодження майна, спричинені діями Російської Федерації з 24 лютого 2022 року.
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