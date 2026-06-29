Коли заміна паспорта-книжечки на ID-картку є обов’язковою і скільки це коштує: головні правила

Паспорт-книжечка залишається чинним документом, проте існують ситуації, коли його заміна на ID-картку є обов’язковою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу.
Головне:
Як зазначається, законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року. Ви можете продовжувати користуватися ними, але закон передбачає можливість обміну на ID-картку за вашим власним бажанням у будь-який час.
Для громадян, які отримують паспорт вперше після досягнення 14 років, послуга надається безоплатно. В усіх інших випадках сплачується адміністративний збір.
Вартість оформлення в інших випадках: