Когда замена паспорта-книжечки на ID-карту обязательна и сколько это стоит: главные правила

Главное:

Действие старого образца: Конечная дата действия паспортов образца 1994 года законодательством Украины не определена.

Конечная дата действия паспортов образца 1994 года законодательством Украины не определена. Случаи обязательной замены: Документ необходимо заменить при потере, краже, порче, изменении данных или если вы не вклеили фото после 25 или 45 лет.

Документ необходимо заменить при потере, краже, порче, изменении данных или если вы не вклеили фото после 25 или 45 лет. Бесплатная услуга: Оформление ID-карты для 14-летних граждан, получающих паспорт впервые, бесплатно.

Оформление ID-карты для 14-летних граждан, получающих паспорт впервые, бесплатно. Стоимость оформления: Услуга стоит 618 грн (за 20 рабочих дней) или 988 грн (срочно - за 7 дней).

Услуга стоит 618 грн (за 20 рабочих дней) или 988 грн (срочно - за 7 дней). Срок действия ID: Документ выдается на 4 года (для лиц от 14 до 18 лет) или на 10 лет (по достижении 18 лет).

Обязательно ли менять "книжечку"?

Как отмечается, законодательство Украины не определяет конечной даты паспортов гражданина Украины образца 1994 года. Вы можете продолжать пользоваться ими, но закон предусматривает возможность обмена на ID-карту по вашему собственному желанию в любое время.

Когда замена паспорта на ID-карту обязательна

При потере, краже или порче паспорта-книжечки.

При смене фамилии или других данных владельца.

Если владелец паспорта не вклеил фотографию в течение одного месяца после достижения 25-летия или 45-летия.

Стоимость оформления ID-карты

Для граждан, получающих паспорт впервые после достижения 14 лет, услуга предоставляется бесплатно. Во всех остальных случаях уплачивается административный сбор.

Стоимость оформления в других случаях:

За 20 рабочих дней: 618 грн (126 грн - административная услуга + 492 грн - стоимость бланка).

Срочное оформление (за 7 рабочих дней): 988 грн (496 грн - административная услуга + 492 грн - стоимость бланка).

Срок действия ID-карты