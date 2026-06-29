Когда замена паспорта-книжечки на ID-карту обязательна и сколько это стоит: главные правила

Паспорт-книжечка остается действующим документом, однако существуют ситуации, когда его замена на ID-карту обязательна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу .
Главное:
Как отмечается, законодательство Украины не определяет конечной даты паспортов гражданина Украины образца 1994 года. Вы можете продолжать пользоваться ими, но закон предусматривает возможность обмена на ID-карту по вашему собственному желанию в любое время.
Для граждан, получающих паспорт впервые после достижения 14 лет, услуга предоставляется бесплатно. Во всех остальных случаях уплачивается административный сбор.
Стоимость оформления в других случаях: