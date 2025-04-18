Коли закінчується Великий піст-2025 і коли можна їсти м’ясо - пояснення священника

Великий піст у 2025 році триває з 3 березня до 19 квітня - він завершиться у Страсну суботу, напередодні Великодня, який цьогоріч припадає на 20 квітня. Це найтриваліший та найсуворіший період духовної і тілесної підготовки християн до свята.
Про те, коли саме завершується піст і з якого моменту віряни можуть сідати за святковий стіл, розповів у коментарі РБК-Україна ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей Православної церкви України Георгій Коваленко.
За словами священника, піст фактично закінчується з завершенням великоднього богослужіння. Саме тоді віряни "розговляються" - тобто починають їсти продукти, від яких утримувалися протягом посту, зокрема м’ясо.
"Піст завершується в неділю. В неділю - великоднє богослужіння, після якого вже традиційно люди розговляються, сідають за святковий стіл. Коли ми служили вночі - це було під ранок. Тепер ми служимо зранку. І після завершення богослужіння сідаємо за святковий стіл. Тобто якоїсь точної "границі" немає", - пояснює отець Георгій.
Він також наголошує: той, хто постив разом із церквою, знає, коли завершити піст. А для тих, хто не постив, ці часові межі не матимуть глибокого значення.
Великий піст - це не лише про харчові обмеження. Його суть - у духовному очищенні, молитві, переосмисленні життя, відмові від шкідливих звичок, примиренні з ближніми. Це час, коли християни мають відкласти розваги, приділяти більше уваги молитві та допомозі іншим.
Упродовж посту віряни утримуються від м’яса, молочних продуктів, яєць, риби (окрім Благовіщення та Вербної неділі) та продуктів тваринного походження. Їжу готують переважно з рослинних інгредієнтів - овочів, фруктів, бобових, круп і хліба. Але головне - не перетворити піст на дієту.
Страсна субота - останній день посту - є особливо важливим у церковному календарі. У цей день християни згадують, як тіло Ісуса Христа перебувало в труні, а душа - в пеклі, щоби врятувати душі померлих. Віряни збирають великодні кошики з пасками, крашанками та іншими святковими стравами, а також займаються благодійністю.
Лікарі попереджають, що після Великого посту важливо правильно виходити з нього, щоб не нашкодити організму. Спеціалісти рекомендують поступово повертатися до звичного раціону, починаючи з легкої їжі, та уникати жирних і смажених страв.
Зазначають, що потрібно їсти дрібними порціями і пити достатньо рідини, а м'ясо вводити через кілька днів після посту. Важливо слухати своє тіло та поступово розширювати раціон, щоб уникнути травм шлунку.
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