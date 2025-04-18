Когда заканчивается Великий пост-2025 и когда можно есть мясо - объяснение священника

Великий пост в 2025 году длится с 3 марта по 19 апреля - он завершится в Страстную субботу, накануне Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля. Это самый длительный и строгий период духовной и телесной подготовки христиан к празднику.
О том, когда именно завершается пост и с какого момента верующие могут садиться за праздничный стол, рассказал в комментарии РБК-Украина ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей Православной церкви Украины Георгий Коваленко.
По словам священника, пост фактически заканчивается с завершением пасхального богослужения. Именно тогда верующие "разговляются" - то есть начинают есть продукты, от которых воздерживались в течение поста, в частности мясо.
"Пост завершается в воскресенье. В воскресенье - пасхальное богослужение, после которого уже традиционно люди разговляются, садятся за праздничный стол. Когда мы служили ночью - это было под утро. Теперь мы служим утром. И после завершения богослужения садимся за праздничный стол. То есть какой-то точной "границы" нет", - объясняет отец Георгий.
Он также отмечает: тот, кто постился вместе с церковью, знает, когда завершить пост. А для тех, кто не постился, эти временные границы не будут иметь глубокого значения.
Великий пост - это не только о пищевых ограничениях. Его суть - в духовном очищении, молитве, переосмыслении жизни, отказе от вредных привычек, примирении с ближними. Это время, когда христиане должны отложить развлечения, уделять больше внимания молитве и помощи другим.
В течение поста верующие воздерживаются от мяса, молочных продуктов, яиц, рыбы (кроме Благовещения и Вербного воскресенья) и продуктов животного происхождения. Пищу готовят преимущественно из растительных ингредиентов - овощей, фруктов, бобовых, круп и хлеба. Но главное - не превратить пост в диету.
Страстная суббота - последний день поста - является особенно важным в церковном календаре. В этот день христиане вспоминают, как тело Иисуса Христа находилось в гробу, а душа - в аду, чтобы спасти души умерших. Верующие собирают пасхальные корзины с куличами, пасхальными яйцами и другими праздничными блюдами, а также занимаются благотворительностью.
Врачи предупреждают, что после Великого поста важно правильно выходить из него, чтобы не навредить организму. Специалисты рекомендуют постепенно возвращаться к привычному рациону, начиная с легкой пищи, и избегать жирных и жареных блюд.
Отмечают, что нужно есть мелкими порциями и пить достаточно жидкости, а мясо вводить через несколько дней после поста. Важно слушать свое тело и постепенно расширять рацион, чтобы избежать травм желудка.
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