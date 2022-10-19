Коли закінчиться війна в Україні: думки та прогнози

Позиція України

Українські представники влади одностайні в думці, що війна має закінчитися поразкою Росії на полі бою. Успіхи наших воїнів на фронті з кожним днем наближають цей момент, але великий вплив мають швидкість та кількість військової підтримки партнерів.

Президент про шлях до миру

Завершенням війни з агресором для України буде повернення всіх окупованих територій. На цьому неодноразово наголошував президент Володимир Зеленський.

Він вважає, що шлях до миру прокладуть реальні перемоги українців, санкції вільного світу проти РФ та військова допомога Україні.

"Тільки повне витіснення загарбників з українських територій й демонтаж агресивних можливостей держави-терориста наближає настання миру", - підкреслює Зеленський.

Скільки триватиме війна, буде залежати від швидкості постачання озброєння нашій державі. Президент заявив, що пришвидшення військової допомоги Україні означає пришвидшення нашої перемоги.

"Я можу стовідсотково акцептувати той факт, що ця війна залежить від термінів, які пов'язані тільки з постачанням зброї. І тільки з цим", - сказав він.

До того ж глава України відкинув будь-яку можливість переговорів про завершення війни з чинним лідером Кремля. Після дій РФ щодо анексії 4-х українських регіонів Зеленський ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким Україна офіційно відмовилася від переговорів з Путіним.

Прогноз Буданова

Значні успіхи ЗСУ з серпня, зниження інтенсивності бойових дій до кінця грудня та вихід на кордони 1991 року до літа - такий сценарій розвитку подій на фронті озвучив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов ще кілька місяців тому. Частина прогнозу вже справдилася, адже контрнаступ українських захисників почався саме наприкінці серпня.

У своєму новому інтерв'ю виданню Obozrevatel начальник ГУР заявив, що до кінця поточного року ЗСУ значно просунуться вперед на фронті, і це будуть значущі перемоги.

До літа Україна повністю деокупує всі свої території, включно з Кримом. Водночас Буданов припустив, що вихід на кордони 1991 року може бути лише "початком".

"Після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов’язаний зі змінами в нинішній РФ: від Росії відєднаються певні регіони. Москва виплачуватиме репарації нам, це все їх чекає. Це призведе до зміщення певного економічного центру РФ на нашу територію", - так спрогнозував повоєнне майбутнє РФ керівник ГУР.

Погляд на перебіг війни від Головнокомандувача ЗСУ

Валерій Залужний у вересні виклав своє бачення подальшого розвитку подій на фронті у спільній статті з генерал-лейтенантом Михайлом Забродським. На думку воєначальників, війна може тривати й наступного року.

"Окремо стоїть питання тривалості зазначеного конфлікту. Адже в жодному уявленні він вже не вкладається ані в рамки анонсованого російського “бліцкригу”, ані в тривалість активних фаз бойових дій у війнах початку 21-го сторіччя. У будь-якому випадку, тривалість війни вже вимірюється місяцями. І існують всі підстави вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року", - зазначається в статті.

При цьому Головнокомандувач ЗСУ вважає, що для перемоги України одного визволення Криму буде замало.

Навіть після деокупації півострова Росія може зберегти військову присутність у Чорноморському регіоні, перебазувавши флот до Новоросійська.

В такому випадку небезпека ракетних ударів по Україні збережеться, тому необхідно переламати хід війни. Щоб зробити це Збройні сили повинні змусити росіян відчути невдачі та всі наслідки своєї агресії, а Захід має продовжувати підтримувати Україну важким озброєнням.

"Все може кардинально змінитись за відповідного планування та правильної роботи з країнами-партнерами України", - наголошує Валерій Залужний.

Що говорять на Заході

Спираючись на інформацію про останні успіхи ЗСУ в ході контрнаступу, в британському уряді припустили, що окупанти будуть витіснені з Донбасу на територію РФ до католицького Різдва, якщо прогрес українських військ на полі бою продовжиться. Такий прогноз наводило видання The Times на початку жовтня.

Екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес також вважає, що Україна до кінця року може звільнити території станом на початок повномасштабного вторгнення, тому що лінія оборони росіян руйнується.

"Я все ж таки сподіваюся, що до кінця цього року українські сили відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть у Криму", - сказав генерал.

Він підкреслив, що після звільнення Херсона українські захисники просунутися до Криму та зможуть розгорнути далекобійні РСЗО. Якщо ЗСУ це зроблять, окупанти потраплять у пастку на півострові.

Проте посол США в Україні Бріджит Брінк висловила думку, що перемога України навряд буде швидкою, але запевнила у продовженні підтримки з боку Штатів навіть після завершення конфлікту.

В НАТО також вважають, що Україна має готуватися до довгого шляху. Ефективний контрнаступ ЗСУ не означає початок кінця війни.

При цьому генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що перемога Росії у війні проти України стане поразкою для НАТО. Тому країни-союзники підсилюють допомогу, щоб українці продовжувати захищатись та звільняти території від російської окупації.

Чи уповільнить хід війни настання холодів

На думку експертів настання зими може дещо уповільнити темпи наступу ЗСУ, але це не вплине на перебіг війни, оскільки Україна має перевагу. Як пише The Washington Post, Росія вже не зможе захоплювати нові території.

"Україна так радикально змінила хід боротьби, що єдине невирішене питання полягає в тому, скільки ще територій Україна зможе повернути, а не в тому, чи зможе Росія досягти своєї мети", - розповів виданню Роб Лі з Філадельфійського дослідницького інституту зовнішньої політики.

Колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес зазначає, що зимою умови ведення війни стануть складнішими. Проте окупантам буде важче оборонятися, ніж українським військам - атакувати. Ходжес також додав, що росіяни недостатньо оснащені, неготові й ненавчені.

Науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Штефан Гаді зазначає, що низька температура обмежить здатність наступальних дій на фронті.

Також за його словами, бойові дії продовжаться у 2023 році, оскільки жодна зі сторін не вичерпала своїх військових можливостей та працює над створенням більш вигідних тактичних і стратегічних позицій.