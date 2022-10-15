Екс-викладач морської академії у Херсоні став її "ректором". Йому оголосили підозру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"У червні 2022 року професор кафедри Херсонської Державної морської академії погодився на співпрацю з ворогом та обійняв посаду так званого ректора захопленого окупантами вишу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, підозрюваний проводив інвентаризацію матеріальних цінностей академії, організував освітній процес за стандартами освіти Росії.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності та пособництво державі-агресору, за що йому загрожує до 12 років позбавлення волі.