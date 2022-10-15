Екс-викладач морської академії у Херсоні став її "ректором". Йому оголосили підозру
Колишній викладач Херсонської Державної морської академії вирішив стати "ректором" в окупації. Правоохоронці оголосили чоловіку про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.
"У червні 2022 року професор кафедри Херсонської Державної морської академії погодився на співпрацю з ворогом та обійняв посаду так званого ректора захопленого окупантами вишу", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прокуратури, підозрюваний проводив інвентаризацію матеріальних цінностей академії, організував освітній процес за стандартами освіти Росії.
Чоловіку заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності та пособництво державі-агресору, за що йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що мешканець Донбасу організував фільтрацію в Херсонській області.
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