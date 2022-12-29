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Коли закінчиться війна Росії проти України: у Зеленського відповіли

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Київ, Четвер 29 грудня 2022 18:25
Коли закінчиться війна Росії проти України: у Зеленського відповіли Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Терміни завершення війни Росії проти України назвати поки що все ще складно, але відчуття перемоги нашої країни вже витає в атмосфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Я вважаю, що відчуття перемоги вже починає витати в атмосфері. Коли (закінчиться війна - ред.) я не знаю. Ми все робимо, щоб це сталося якнайшвидше. Але відчуття перемоги, воно вже є. Але це має бути повна перемога. Спочатку ж приходить почуття, а з цього все і починається", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що війна з Росією закінчиться, коли всю територію нашої країни буде звільнено від окупантів.

Також ми писали, що, за словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, війна РФ проти України не закінчиться у найближчі півроку.

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Андрій Єрмак Війна Росії проти України
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