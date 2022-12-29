Когда закончится война России против Украины: у Зеленского дали ответ

Сроки завершения войны России против Украины назвать пока все еще сложно, но ощущение победы нашей страны уже витает в атмосфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью Натальи Мосейчук .

"Я считаю, что ощущение победы уже начинает витать в атмосфере. Когда (кончится война - ред.) я не знаю. Мы все делаем, чтобы это произошло как можно скорее. Но ощущение победы, оно уже есть. Но это должна быть полная победа. Сначала же приходит чувство, а с этого все и начинается", - подчеркнул Ермак.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что война с Россией закончится, когда вся территория нашей страны будет освобождена от оккупантов.

Также мы писали, что, по словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, война РФ против Украины не закончится в ближайшие полгода.

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