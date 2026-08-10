Коли закінчиться війна: опитування показало очікування українців

За даними соціологів, лише 22% українців очікують завершення війни до кінця 2026 року. Ще 13% вважають, що бойові дії можуть завершитися у першій половині 2027 року.

Водночас найбільша частка опитаних - 39% - очікує завершення війни у другій половині 2027 року або ще пізніше. Ще 26% не змогли визначитися з відповіддю.

Таким чином, лише меншість українців розраховує на завершення війни найближчим часом.

Фото: очікування українців щодо завершення війни (kiis.com.ua)

Що українці думають про ситуацію на фронті

Водночас результати опитування показують, що українці не вважають Росію стороною, яка має перевагу на полі бою.

Лише 7% опитаних заявили, що ситуація складається на користь РФ. Натомість 39% вважають, що перевага зараз на боці України.

Ще 32% не бачать переваги жодної зі сторін, а 22% не змогли відповісти.

Що показують інші опитування КМІС

Раніше КМІС також досліджував рівень довіри українців до публічних осіб.

Найвищі показники мають представники військової та оборонної сфери: Валерію Залужному довіряють 66% опитаних, Михайлу Федорову - 63%, Кирилу Буданову - 61%. Володимиру Зеленському довіряють 56% респондентів.