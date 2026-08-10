Когда закончится война: опрос показал ожидания украинцев

Только каждый пятый украинец допускает завершение войны до конца 2026 года, тогда как гораздо больше граждан называют более поздние сроки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
По данным социологов, только 22% украинцев ожидают завершения войны до конца 2026 года . Еще 13% полагают, что боевые действия могут завершиться в первой половине 2027 года .
В то же время, наибольшая доля опрошенных - 39% - ожидает завершения войны во второй половине 2027 года или еще позже. Еще 26% затруднились с ответом.
Таким образом, только меньшинство украинцев рассчитывает на завершение войны в ближайшее время.
В то же время, результаты опроса показывают, что украинцы не считают Россию стороной, которая имеет преимущество на поле боя.
Лишь 7% опрошенных заявили, что ситуация складывается в пользу РФ. 39% считают, что преимущество сейчас на стороне Украины.
Еще 32% не видят преимущества ни одной из сторон, а 22% затруднились ответить.
Ранее КМИС также исследовал уровень доверия украинцев к публичным лицам.
Самые высокие показатели имеют представители военной и оборонной сферы: Валерию Залужному доверяют 66% опрошенных, Михаилу Федорову – 63%, Кириллу Буданову – 61%. Владимиру Зеленскому доверяют 56% респондентов.
Также, по результатам предварительного опроса, шесть из десяти украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности.
Готовы пойти на такой шаг 33% опрошенных, и по сравнению с апрелем доля допускающих такой сценарий уменьшилась.