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Когда закончится война: опрос показал ожидания украинцев

17:31 10.08.2026 Пн
2 мин
Далеко не все верят в скорое завершение боевых действий
aimg Мария Науменко
Фото: люди с флагами Украины (Getty Images)

Только каждый пятый украинец допускает завершение войны до конца 2026 года, тогда как гораздо больше граждан называют более поздние сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным социологов, только 22% украинцев ожидают завершения войны до конца 2026 года . Еще 13% полагают, что боевые действия могут завершиться в первой половине 2027 года .

В то же время, наибольшая доля опрошенных - 39% - ожидает завершения войны во второй половине 2027 года или еще позже. Еще 26% затруднились с ответом.

Таким образом, только меньшинство украинцев рассчитывает на завершение войны в ближайшее время.

Фото: ожидания украинцев по завершению войны (kiis.com.ua)

Что украинцы думают о ситуации на фронте

В то же время, результаты опроса показывают, что украинцы не считают Россию стороной, которая имеет преимущество на поле боя.

Лишь 7% опрошенных заявили, что ситуация складывается в пользу РФ. 39% считают, что преимущество сейчас на стороне Украины.

Еще 32% не видят преимущества ни одной из сторон, а 22% затруднились ответить.

Что показывают другие опросы КМИС

Ранее КМИС также исследовал уровень доверия украинцев к публичным лицам.

Самые высокие показатели имеют представители военной и оборонной сферы: Валерию Залужному доверяют 66% опрошенных, Михаилу Федорову – 63%, Кириллу Буданову – 61%. Владимиру Зеленскому доверяют 56% респондентов.

Также, по результатам предварительного опроса, шесть из десяти украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности.

Готовы пойти на такой шаг 33% опрошенных, и по сравнению с апрелем доля допускающих такой сценарий уменьшилась.

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