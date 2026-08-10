Когда закончится война: опрос показал ожидания украинцев

По данным социологов, только 22% украинцев ожидают завершения войны до конца 2026 года . Еще 13% полагают, что боевые действия могут завершиться в первой половине 2027 года .

В то же время, наибольшая доля опрошенных - 39% - ожидает завершения войны во второй половине 2027 года или еще позже. Еще 26% затруднились с ответом.

Таким образом, только меньшинство украинцев рассчитывает на завершение войны в ближайшее время.

Фото: ожидания украинцев по завершению войны (kiis.com.ua)

Что украинцы думают о ситуации на фронте

В то же время, результаты опроса показывают, что украинцы не считают Россию стороной, которая имеет преимущество на поле боя.

Лишь 7% опрошенных заявили, что ситуация складывается в пользу РФ. 39% считают, что преимущество сейчас на стороне Украины.

Еще 32% не видят преимущества ни одной из сторон, а 22% затруднились ответить.

Что показывают другие опросы КМИС

Ранее КМИС также исследовал уровень доверия украинцев к публичным лицам.

Самые высокие показатели имеют представители военной и оборонной сферы: Валерию Залужному доверяют 66% опрошенных, Михаилу Федорову – 63%, Кириллу Буданову – 61%. Владимиру Зеленскому доверяют 56% респондентов.