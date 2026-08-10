ua en ru
Пн, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Когда закончится война: опрос показал ожидания украинцев

17:31 10.08.2026 Пн
2 мин
Далеко не все верят в скорое завершение боевых действий
aimg Мария Науменко
Когда закончится война: опрос показал ожидания украинцев Фото: люди с флагами Украины (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Только каждый пятый украинец допускает завершение войны до конца 2026 года, тогда как гораздо больше граждан называют более поздние сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным социологов, только 22% украинцев ожидают завершения войны до конца 2026 года . Еще 13% полагают, что боевые действия могут завершиться в первой половине 2027 года .

В то же время, наибольшая доля опрошенных - 39% - ожидает завершения войны во второй половине 2027 года или еще позже. Еще 26% затруднились с ответом.

Таким образом, только меньшинство украинцев рассчитывает на завершение войны в ближайшее время.

Когда закончится война: опрос показал ожидания украинцевФото: ожидания украинцев по завершению войны (kiis.com.ua)

Что украинцы думают о ситуации на фронте

В то же время, результаты опроса показывают, что украинцы не считают Россию стороной, которая имеет преимущество на поле боя.

Лишь 7% опрошенных заявили, что ситуация складывается в пользу РФ. 39% считают, что преимущество сейчас на стороне Украины.

Еще 32% не видят преимущества ни одной из сторон, а 22% затруднились ответить.

Что показывают другие опросы КМИС

Ранее КМИС также исследовал уровень доверия украинцев к публичным лицам.

Самые высокие показатели имеют представители военной и оборонной сферы: Валерию Залужному доверяют 66% опрошенных, Михаилу Федорову – 63%, Кириллу Буданову – 61%. Владимиру Зеленскому доверяют 56% респондентов.

Также, по результатам предварительного опроса, шесть из десяти украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности.

Готовы пойти на такой шаг 33% опрошенных, и по сравнению с апрелем доля допускающих такой сценарий уменьшилась.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КМИС Война России против Украины
Новости
На Киевщине готовят новые правила безопасности для АЗС
На Киевщине готовят новые правила безопасности для АЗС
Аналитика
"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов