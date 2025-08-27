ua en ru
Коли забрали в ТЦК. Чи можна знайти собі посаду в ЗСУ вже після мобілізації

Україна, Середа 27 серпня 2025 18:24
Коли забрали в ТЦК. Чи можна знайти собі посаду в ЗСУ вже після мобілізації Мобілізація в Україні (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Ілля Абель

Під час мобілізації українцям часто радять шукати посаду в ЗСУ заздалегідь, коли для цього є час. Але часто буває, що чоловіка мобілізували спонтанно.

Чи реально знайти собі бажану посаду в ЗСУ, вже коли "бусифікували" і чому варто вирішувати питання з напрямком служби заздалегідь, РБК-Україна дізнавалося у експертів.

Чи допомагає після мобілізації рекомендація від бригади

Наскільки дієвим є лист-відношення (рекомендація) від бригади, яке надсилають ті, хто хоче забрати військовозобов'язаного, поки він проходить навчання? Адвокат Марія Ганіна в коментарі РБК-Україна відзначає, що це працює далеко не завжди.

"Це досить недієво. На стадії "бусифікації" та після направлення особи на навчання, прохання проходити військову службу в обраному самостійно місці – ігнорується в 90% випадків", – каже вона.

На практиці часто мобілізованих відправляють туди, де є найбільші потреби у комплектуванні бригад.

"Якщо військовозобов’язаний знає, де хоче проходити військову службу, і на нього там чекають, раджу заздалегідь подбати про направлення саме в ту військову частину. Наприклад, звернутися до центру рекрутингу", – додає Марія Ганіна.

Рекрутинг і мобілізація: в чому різниця

"Насамперед зауважу, що термін "бусифікували" мені не подобається. В Україні триває загальна мобілізація і всі військовозобов’язані, які не мають підстав для відстрочки, можуть бути мобілізовані. Якщо людина ухиляється, то піддає себе марному ризику – бути мобілізованим спонтанно", - каже в коментарі РБК-Україна Ілля Абель, офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ.

Рекрутинг – це добровільна мобілізація, процес, який ви повністю контролюєте, каже він.

"Наприклад, звернувшись в 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, людина отримує можливість обрати час проходження процедури, посаду та бригаду для служби. Тобто весь процес відбувається під вашим контролем. І ця перевага діє для цивільних виключно до моменту отримання "бойової повістки", – додає Ілля.

Рекрутингові центри не працюють з чинним військовослужбовцями, а тому з навчального центру можливості забрати людину вже не має.

"І не кожна бригада це зможе зробити, адже варто розуміти, що кожен навчальний центр має свій список пріоритетних бригад, які він комплектує, а тому потрапити до тієї, що в нього не входить – завдання із зірочкою", – каже співрозмовник.

Саме тому він радить не затягувати цей процес, а заздалегідь звернутися до 1 центру рекрутингу, який допоможе з мобілізацією чи підписанням контракту, а щоб процес пройшов спокійно – видасть письмове підтвердження – довідку, що ви перебуваєте на етапі долучення до Сил оборони України.

Куди звертатися в пошуках посади в ЗСУ

Перший центр рекрутингу Сухопутних військ розташований у Києві на вул. Ольжича 10А. Для консультації можна дзвонити за номером: 0800503696 або подати заявку на сайті. Детальну інформацію можна знайти на сайті lfrecruiting.mil.gov.ua.

Пропонуємо почитати, як працює перший центр рекрутингу Сухопутних військ в Києві.

Також стало відомо, які вакансії в Сухопутних силах найпопулярніші і яку роботу в ЗСУ обирають жінки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.

Збройні сили України Мобілізація в Україні Юридичні поради
