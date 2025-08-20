Вибір вільних людей. Служба за контрактом і топ вакансій в Сухопутних військах

В Сухопутних військах можна підібрати собі роботу за фахом і навичками. В цьому допомагає 1 центр рекрутингу Сухопутних військ. Чим контракт відрізняється від мобілізації, які найпопулярніші вакансії та яку роботу обирають жінки – у колонці офіцера 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Іллі Абеля для РБК-Україна.

Про 1 центр рекрутингу, мобілізацію і контракт

Російсько-українська війна кардинально змінила життя українців. Хтось втратив житло, а то й життя, хтось опинився в окупації, хтось виїхав за кордон, а хтось залишився і працює на перемогу в лавах Сил оборони чи в цивільному житті, максимально допомагаючи ЗСУ.

Україна потребує допомоги кожного, адже в екзистенційній війні проти рф, яка загалом є далеко не першою проти росії/московії за нашу свободу, ми нарешті маємо реальний шанс перемогти – зберегти свою державність і суверенітет.

Якщо ти готовий кувати нашу славну звитягу в лавах ЗСУ, то найкращим стартом буде звернення до 1 центру рекрутингу Сухопутних військ.

Мобілізація, яка є необхідністю під час такої великої війни, триватиме, а тому, як кажуть, – без тебе війна не закінчиться. Але завдяки рекрутингу ти можеш взяти свою козацьку долю у власні руки – обрати собі посаду та підрозділ, у якому з побратимами тобі буде комфортно жити та боронити Україну, свою родину та спосіб життя.

Залишається лише вибрати – контракт чи мобілізація?

Контрактна служба: чим відрізняється від мобілізації

Якщо мова йде про контракт, то люди віком до 25 років можуть потрапити до війська лише за умови його підписання.

І тут мова не тільки про проєкт "Контракт 18-24", за яким передбачена додаткова винагорода у розмірі 1 000 000 гривень, але й загалом це стосується всіх невійськовозобов’язаних осіб, які не досягли віку мобілізації (25 років). Без підписання такого контракту людина просто не зможе долучитися до ЗСУ.

Звернення до 1 центру рекрутингу Сухопутних військ – найкращий старт для вибору посади (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Кожен громадянин України, який підписує контракт, може обрати термін служби – від трьох років або до оголошення рішення про демобілізацію. Водночас термінові контракти, укладені під час дії воєнного стану, мають визначений термін – після його завершення військовослужбовця звільняють з військової служби.

Ще однією перевагою термінового контракту є можливість отримати грошову винагороду за укладання першого контракту у розмірі від 8 до 10 прожиткових мінімумів доходів громадян (залежно від звання військовослужбовця).

Власне, переваг контракту над мобілізацією ще чимало. Тому найкраще звернутися до 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ. Детальну інформацію можна знайти на сайті lfrecruiting.mil.gov.ua.

Рекрутери завжди радо допоможуть обрати оптимальний варіант, а також підкажуть, яка посада буде найкращою саме для вас із доступних на даний момент.

Не лише піхотинці. Топ вакансій, кого шукають у ЗСУ зараз

Сучасна війна – це війна технологій. Вони насичують поле бою новими видами озброєння, а відповідно з’являється попит на фахівців, здатних ними керувати. Оператори безпілотних систем – як наземних, так і літальних, а також дронів-перехоплювачів – зараз у пріоритеті. Підрозділи навчають усьому з нуля, тож долучатися на ці посади може кожен.

Дешифрувальники, аналітики, водії-електрики, кухарі, фінансисти й діловоди – також досить затребувані посади у війську.

Варто зауважити один цікавий нюанс: наразі до ЗСУ долучається чимало цивільних, які раніше не мали жодного військового досвіду. Вони подаються на вакансії, які більше на слуху, а про різноманітні, більш вузькі, але підходящі – можуть і не знати.

Дешифрувальники, аналітики, фінансисти й діловоди – досить затребувані посади у війську (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Тому якщо ви плануєте найближчим часом долучитися до ЗСУ, радимо підійти до центрального офісу 1 центру рекрутингу Сухопутних військ.

Він розташований у столиці за адресою: вул. Ольжича, 10а, або до одного з представництв, які діють на центральних залізничних вокзалах Львова, Дніпра, Харкова, Одеси та Києва, а також у Харкові та Сумах. Рекрутери допоможуть вам краще зрозуміти специфіку військових вакансій і обрати для себе найкращий варіант.

Які професії обирають в ЗСУ жінки

Про всі ЗСУ сказати складно, але в Сухопутні війська через 1 центр рекрутингу жінки найчастіше потрапляють на посади операторів дронів (наземних і літальних безпілотних систем) та діловодів. Звісно, інші посади також мають попит, але тут варто враховувати специфіку.

Одного бажання жінки бути стрільцем, снайпером чи штурмовиком недостатньо, адже ці посади мають певні фізичні вимоги, зокрема до стану здоров’я. У той же час медичні чи фінансові посади мають інші критерії – відповідний рівень освіти та досвід. Це стосується і кухарів.

Тому все індивідуально. Але саме в цьому і є перевага рекрутингу – вам завжди намагаються знайти посаду, виходячи з оптимального поєднання вимог до кандидата і його можливостей та знань.

Маю надію, сьогоднішній матеріал привідкрив для вас завісу рекрутингу. В наступних публікаціях спробую розповісти про іншні нюанси та переваги долучення до Сухопутних військ через 1 центр рекрутингу.