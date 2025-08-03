Коли Забарний стане гравцем ПСЖ та куди сплавлять росіянина – інформація від інсайдерів

Два зіркових новачка для ПСЖ

Одночасно Романо підтвердив перехід до складу переможців Ліги чемпіонів ще одного новачка – воротаря "Лілля" Люка Шевальє.

"І Люка Шевальє, і Ілля Забарний сподіваються завершити свої переходи в ПСЖ найближчими днями. Обидві угоди перебувають на фінальній стадії і, як очікується, будуть укладені", - написав журналіст.

За даними джерел, Забарний підпише п'ятирічний контракт, який сторони погодили ще в травні. Залишилось владнати фінальні деталі між "Борнмутом" та французьким грандом.

Сума трансферу 21-річного українця, за попередніми оцінками, становитиме 68 мільйонів євро. Варто зазначити, що київське "Динамо", як колишній клуб футболіста, отримає 20% від цієї суми відповідно до умов попереднього трансферу.

Щодо Шевальє, то ПСЖ розглядає його як потенційну заміну Джанлуїджі Доннаруммі, який може залишити клуб у зв'язку з відмовою продовжувати контракт.

Проблема з росіянином

Перепоною на шляху до трансферу Забарного є також присутність у ПСЖ російського воротаря Матвія Сафронова.

Відомо, що українець висунув ПСЖ жорсткий ультиматум: він не перейде до клубу, доки там буде представник країни-агресора. Тож ПСЖ шукає шляхи вирішення і цієї проблеми, аби не створювати напругу всередині команди.

За даними турецького журналіста Ягиза Сабунчоглу, ПСЖ зробив пропозицію стамбульському "Галатасараю" підписати Сафонова.

"Галатасарай" повідомив французів, що готовий розглянути цю пропозицію, якщо не зможе підписати Едерсона з "Манчестер Сіті" або воротаря світового класу аналогічного рівня.