ua en ru
Нд, 03 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Коли Забарний стане гравцем ПСЖ та куди сплавлять росіянина – інформація від інсайдерів

Париж, Неділя 03 серпня 2025 11:35
UA EN RU
Коли Забарний стане гравцем ПСЖ та куди сплавлять росіянина – інформація від інсайдерів Фото: Ілля Забарний (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Український центральний захисник Ілля Забарний максимально наблизився до переходу в в "Парі Сен-Жермен". Французький гранд завершує трансфер та усовує перепони, які могли б йому завадити.

Про це повідомив РБК-Україна з посиланням на особистий Х авторитетного інсайдера Фабріціо Романо.

Два зіркових новачка для ПСЖ

Одночасно Романо підтвердив перехід до складу переможців Ліги чемпіонів ще одного новачка – воротаря "Лілля" Люка Шевальє.

"І Люка Шевальє, і Ілля Забарний сподіваються завершити свої переходи в ПСЖ найближчими днями. Обидві угоди перебувають на фінальній стадії і, як очікується, будуть укладені", - написав журналіст.

За даними джерел, Забарний підпише п'ятирічний контракт, який сторони погодили ще в травні. Залишилось владнати фінальні деталі між "Борнмутом" та французьким грандом.

Сума трансферу 21-річного українця, за попередніми оцінками, становитиме 68 мільйонів євро. Варто зазначити, що київське "Динамо", як колишній клуб футболіста, отримає 20% від цієї суми відповідно до умов попереднього трансферу.

Щодо Шевальє, то ПСЖ розглядає його як потенційну заміну Джанлуїджі Доннаруммі, який може залишити клуб у зв'язку з відмовою продовжувати контракт.

Коли Забарний стане гравцем ПСЖ та куди сплавлять росіянина – інформація від інсайдерів

Проблема з росіянином

Перепоною на шляху до трансферу Забарного є також присутність у ПСЖ російського воротаря Матвія Сафронова.

Відомо, що українець висунув ПСЖ жорсткий ультиматум: він не перейде до клубу, доки там буде представник країни-агресора. Тож ПСЖ шукає шляхи вирішення і цієї проблеми, аби не створювати напругу всередині команди.

За даними турецького журналіста Ягиза Сабунчоглу, ПСЖ зробив пропозицію стамбульському "Галатасараю" підписати Сафонова.

"Галатасарай" повідомив французів, що готовий розглянути цю пропозицію, якщо не зможе підписати Едерсона з "Манчестер Сіті" або воротаря світового класу аналогічного рівня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Зеленський звільнив Гайдая та ще одного фігуранта справи про оборудки з дронами
Зеленський звільнив Гайдая та ще одного фігуранта справи про оборудки з дронами
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському