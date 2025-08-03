Когда Забарный станет игроком ПСЖ и куда сплавят россиянина - информация от инсайдеров

Украинский центральный защитник Илья Забарный максимально приблизился к переходу в в "Пари Сен-Жермен". Французский гранд завершает трансфер и устраняет преграды, которые могли бы ему помешать.

Два звездных новичка для ПСЖ

Одновременно Романо подтвердил переход в состав победителей Лиги чемпионов еще одного новичка - вратаря "Лилля" Люка Шевалье.

"И Люка Шевалье, и Илья Забарный надеются завершить свои переходы в ПСЖ в ближайшие дни. Обе сделки находятся на финальной стадии и, как ожидается, будут заключены", - написал журналист.

По данным источников, Забарный подпишет пятилетний контракт, который стороны согласовали еще в мае. Осталось уладить финальные детали между "Борнмутом" и французским грандом.

Сумма трансфера 21-летнего украинца, по предварительным оценкам, составит 68 миллионов евро. Стоит отметить, что киевское "Динамо", как бывший клуб футболиста, получит 20% от этой суммы в соответствии с условиями предыдущего трансфера.

Что касается Шевалье, то ПСЖ рассматривает его как потенциальную замену Джанлуиджи Доннарумме, который может покинуть клуб в связи с отказом продлевать контракт.

Проблема с россиянином

Преградой на пути к трансферу Забарного является также присутствие в ПСЖ российского вратаря Матвея Сафронова.

Известно, что украинец выдвинул ПСЖ жесткий ультиматум: он не перейдет в клуб, пока там будет представитель страны-агрессора. Поэтому ПСЖ ищет пути решения и этой проблемы, чтобы не создавать напряжение внутри команды.

По данным турецкого журналиста Ягиза Сабунчоглу, ПСЖ сделал предложение стамбульскому "Галатасараю" подписать Сафонова.

"Галатасарай" сообщил французам, что готов рассмотреть это предложение, если не сможет подписать Эдерсона из "Манчестер Сити" или вратаря мирового класса аналогичного уровня.