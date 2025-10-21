Коли всім користувачам на Чернігівщині повернуть світло: прогноз "Укренерго"

"Відключення світла на поточний момент по команді диспетчера не діють в жодній області. Найскладніша ситуація в Чернігівській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням і сподіваюся, що сьогодні всі споживачі Чернігівщини будуть зі світлом", - заявив Зайченко.

Він також зазначив, що сьогодні у Чернігівській області діють не аварійні відключення, а фіксується саме втрата живлення споживачів через знищення енергетичної інфраструктури, де зараз енергетики й займаються відновленням.

За його словами, планується по балансу потужності енергосистеми України введення графіків обмеження потужності для промислових споживачів, але це тільки у вечірній період.