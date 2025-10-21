UA

Коли всім користувачам на Чернігівщині повернуть світло: прогноз "Укренерго"

Фото: користувачам на Чернігівщині повернуть світло до кінця доби (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Усі користувачі в Чернігівській області до кінця дня повинні бути зі світлом. Ремонтні бригади активно працюють над відновленням електропостачання.

Про це заявив глава "Укренерго" Віталій Зайченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"Відключення світла на поточний момент по команді диспетчера не діють в жодній області. Найскладніша ситуація в Чернігівській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням і сподіваюся, що сьогодні всі споживачі Чернігівщини будуть зі світлом", - заявив Зайченко.

Він також зазначив, що сьогодні у Чернігівській області діють не аварійні відключення, а фіксується саме втрата живлення споживачів через знищення енергетичної інфраструктури, де зараз енергетики й займаються відновленням.

За його словами, планується по балансу потужності енергосистеми України введення графіків обмеження потужності для промислових споживачів, але це тільки у вечірній період.

Удари РФ по Чернігову

Нагадаємо, Російська Федерація завдала масованого комбінованого удару по північному регіону України. Зокрема, зафіксовані влучання в енергооб'єкти.

За даними ОВА, минулої доби ворог атакував регіон 51 повітряною ціллю. Було зафіксовано 2 балістичні ракети та 49 безпілотників типу "Шахед".

Станом на 08:30 відомо про два влучання "Шахедів": в обʼєкт теплопостачання та енергооб'єкт в двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області. Наразі енергетики працюють над відновленням.

