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Коли Вознесіння Господнє: точна дата

Вознесіння Господнє ПЦУ відзначатиме вже наступного тижня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Вознесіння Господнє - одне з 12 найбільших християнських свят і духовна подія, що зміцнює сприйняття віри. При цьому його дата є "рухомою" - може змінюватись із року в рік.

Докладніше про те, від чого залежить дата Вознесіння Господнього та на який день свято припадає у 2025 році, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Від чого залежить дата Вознесіння Господнього

Вознесіння Господнє (або ж Вознесіння Христове) завершує святкування Великодня, що триває в цілому 40 днів (адже впродовж цього часу Спаситель після свого Воскресіння перебував з апостолами та Богородицею).

Тобто для того, щоб вирахувати дату Вознесіння, потрібно

  • знати дату Великодня (у відповідному році);
  • додати до неї 40 днів (разом із днем Пасхи).

Примітно, що свято Вознесіння Господнього завжди припадає на четвер, адже Великдень завжди відзначають у неділю.

Коли відзначати свято Воскресіння цього року

Великдень цього року українці святкували 20 квітня. Тож в цілому Світле Христове Воскресіння віряни відзначатимуть до 28 травня - дня Віддання свята Пасхи.

Згідно з інформацією прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ), впродовж цього часу "вірні вітають одне одного знаним великоднім привітанням: "Христос воскрес! Воістину воскрес!".

Отже, свято Вознесіння Господнього у 2025 році припадає на четвер, 29 травня - на 40-й після Великодня день.

Вознесіння Господнє відзначатимуть у 2025 році 29 травня (скриншот: pomisna.info)

У ПЦУ пояснюють, що "Вознесіння Господнє ознаменовує мить, коли Ісус Христос з плоттю, в повноті своєї людської природи, піднявся до небес і сів праворуч Бога-Отця".

"Вознесіння - це підтвердження примирення Бога та людства, яке відкриває небеса і для всіх нас - тих, хто вірує в Господа і живе за Його настановами", - підсумували у ПЦУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке Спас (з погляду ПЦУ), чому в цей день у храм приносять ті чи інші плоди, а також на які саме дати припадають Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси у 2025 році.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ).

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