Когда Вознесение Господне: точная дата

Вознесение Господне - один из 12 крупнейших христианских праздников и духовное событие, укрепляющее восприятие веры. При этом его дата является "подвижной" - может меняться из года в год.

Подробнее о том, от чего зависит дата Вознесения Господня и на какой день праздник приходится в 2025 году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

От чего зависит дата Вознесения Господня

Вознесение Господне (или Вознесение Христово) завершает празднование Пасхи, которое длится в целом 40 дней (ведь в течение этого времени Спаситель после своего Воскресения находился с апостолами и Богородицей).

То есть для того, чтобы вычислить дату Вознесения, нужно

знать дату Пасхи (в соответствующем году);

прибавить к ней 40 дней (вместе с днем Пасхи).

Примечательно, что праздник Вознесения Господня всегда приходится на четверг, ведь Пасху всегда отмечают в воскресенье.

Когда отмечать праздник Воскресения в этом году

Пасху в этом году украинцы праздновали 20 апреля. Поэтому в целом Светлое Христово Воскресение верующие будут отмечать до 28 мая - дня отдания праздника Пасхи.

Согласно информации пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ), в течение этого времени "верующие приветствуют друг друга известным пасхальным приветствием: "Христос воскрес! Воистину воскрес!".

Следовательно, праздник Вознесения Господня в 2025 году приходится на четверг, 29 мая - на 40-й после Пасхи день.

Вознесение Господне будут отмечать в 2025 году 29 мая (скриншот: pomisna.info)

В ПЦУ объясняют, что "Вознесение Господне ознаменовывает момент, когда Иисус Христос с плотью, в полноте своей человеческой природы, поднялся к небесам и сел справа от Бога-Отца".

"Вознесение - это подтверждение примирения Бога и человечества, которое открывает небеса и для всех нас - тех, кто верует в Господа и живет по Его наставлениям", - подытожили в ПЦУ.