Коли святкувати Водохреще за чинним календарем

З вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли з юліанського на новоюліанський календар.

Через це всі неперехідні свята (ті, що мають сталу, зафіксовану дату, яка не змінюється із року в рік) змістились на 13 днів назад.

За так званим "старим" стилем (юліанським календарем) Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, Йордан або Водохреще відзначали 19 січня.

Отже, після переходу на "новий" стиль свято припадає на 6 січня.

У 2027 році це буде середина тижня - середа.

Читайте також: Не просто освячення води: як святкують Хрещення і в чому сенс Богоявлення

Чому Водохреще називають також Богоявленням

У православному церковному календарі 6 січня згадується як "Святе Богоявлення. Хрещення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа".

У цей день звершують літургію за чином святителя Іоана Золотоустого та велике освячення води.

Кілька назв це свято має через те, що всі вони нагадують про подію з Євангелія, коли:

Ісус Христос прийняв Хрещення у водах Йордану (після чого відкрито вийшов до людей і почав своє служіння та проповіді);

Бог (під час Хрещення Спасителя) вперше явив себе у трьох іпостасях (як Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий).

"Не лише Син Божий явив Себе людям, але Свята Трійця, бо Спаситель хрестився в Йордані, Отець засвідчив Своє благовоління голосом з небес, а Дух Святий зійшов на Христа у вигляді голуба", - пояснили у прес-службі ПЦУ.