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Коли військовозобов'язаний числиться як ухилянт: пояснення Сухопутних військ

Укрїна , Середа 20 грудня 2023 10:42
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Коли військовозобов'язаний числиться як ухилянт: пояснення Сухопутних військ Фото: в яких випадках військовозобов'язаний рахується ухилянтом (facebook.com/OOTCKSP)
Автор: Ярослава Борзова, Уляна Безпалько

У випадку, якщо військовозобов'язаний переїхав у нове місце проживання, він має тиждень, щоб стати на облік до місцевого ТЦК. Втім, деякі громадяни в такий спосіб свідомо ухиляються від свого конституційного обов'язку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

За його словами, військовозобов'язаний чоловік при зміні місця проживання по закону має семиденний термін, щоб встати на облік до нового територіального центру комплектування (ТЦК) за місцем проживання, праці тощо.

У випадку, якщо він цього не зробив - усі оповіщення для нього будуть здійснюватися за попередньою адресою реєстрації, де той стоїть на військовому обліку.

Як пояснює Фітьо, дані заходи сповіщення проводяться для уточнення військово-облікових даних. Це відбувається через те, що деякі громадяни в такий спосіб ухиляються від свого конституційного обов'язку.

"Тобто не оновивши свої облікові дані, не ставши на облік до нового територіального центру комплектування та соціальної підтримки, намагаються уникнути мобілізації", - підсумував він.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ продовжується загальна мобілізація.

Нещодавно українська влада вирішила дещо змінити порядок її проведення. Верховна рада розробляє законопроект, до якого вносить ініціативи військових.

Більш детально про законопроект можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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