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Когда военнообязанный числится как уклонист: объяснение Сухопутных войск

Украина, Среда 20 декабря 2023 10:42
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Когда военнообязанный числится как уклонист: объяснение Сухопутных войск Фото: в каких случаях военнообязанный считается уклонистом (facebook.com/OOTCKSP)
Автор: Ярослава Борзова, Ульяна Безпалько

В случае, если военнообязанный переехал в новое место жительства, у него есть неделя, чтобы встать на учет в местный ТЦК. Впрочем, некоторые граждане сознательно уклоняются от своего конституционного долга.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

По его словам, военнообязанный мужчина при смене места жительства по закону имеет семидневный срок, чтобы встать на учет в новый территориальный центр комплектования (ТЦК) по месту жительства, труда и т.д.

В случае, если он этого не сделал - все уведомления для него будут осуществляться по предварительному адресу регистрации, где он стоит на военном учете.

Как объясняет Фитьо, данные мероприятия по уведомлению производятся для уточнения военно-учетных данных. Это происходит из-за того, что некоторые граждане таким образом уклоняются от своей конституционной обязанности.

"То есть, не обновив свои учетные данные, не став на учет в новый территориальный центр комплектования и социальной поддержки, пытаются избежать мобилизации", - подытожил он.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация.

Недавно украинские власти решили несколько изменить порядок ее проведения. Верховная рада разрабатывает законопроект, в который вносит инициативы военных.

Более подробно о законопроекте можете узнать в материале РБК-Украина.

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