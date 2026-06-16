Коли військові отримають нові виплати за "бойові": в Міноборони назвали місяць
В Україні запровадили мотиваційні виплати та надбавки для військових - вони не залежать від того, чи підписувався новий контракт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони.
Додаткові виплати не залежать від виду військової служби. Їх отримають усі захисники: як мобілізовані, так і ті, хто служить за старим або щойно підписаним контрактом.
Нові норми почали діяти з 1 червня 2026 року. Відповідно, усі, хто виконував завдання у перший місяць літа, отримають оновлені суми вже до 20 липня. Їх нараховуватимуть разом із основним грошовим забезпеченням.
Військовослужбовці, які у червні перебували в тилу, гарантовано отримають додаткову винагороду розміром щонайменше 10 тисяч гривень.
Фото: Нові виплати та бонуси для військовослужбовців (mod.gov.ua)
Водночас бонуси за штурм позицій, взяття ворога в полон або знищення противника в контактному бою виплачують виключно на підставі наказу командира частини.
Механізм залишається таким самим, як і для звичних бойових винагород: наказ видають за минулий місяць, а гроші надходять до 20-го числа наступного.
Якщо ж наказ за червень затримали з незалежних від військового причин, право на виплату не скасовується. Ці гроші просто включать до наступного наказу і виплатять пізніше.
Нагадаємо, Міністерство оборони нещодавно запровадило три типи нових контрактів - піхотно-штурмовий, бойовий і базовий.
Оплата на піхотно-штурмових посадах може сягати до 460 000 гривень на місяць. Вона складається з базової ставки у 20 000 гривень та додаткових виплат за принципом "10/20/40": 10 тисяч гривень за день перебування на позиціях, 20 тисяч - за ударно-пошукові дії та 40 тисяч - за участь у штурмових операціях.
Крім того, військові за новими контрактами отримуватимуть додаткові винагороди за бойові результати, одноразову виплату за перший підписаний контракт, а також щорічну допомогу на оздоровлення.