Коли військові отримають нові виплати за "бойові": в Міноборони назвали місяць

В Україні запровадили мотиваційні виплати та надбавки для військових - вони не залежать від того, чи підписувався новий контракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони.

Додаткові виплати не залежать від виду військової служби. Їх отримають усі захисники: як мобілізовані, так і ті, хто служить за старим або щойно підписаним контрактом.

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Нові норми почали діяти з 1 червня 2026 року. Відповідно, усі, хто виконував завдання у перший місяць літа, отримають оновлені суми вже до 20 липня. Їх нараховуватимуть разом із основним грошовим забезпеченням.

Військовослужбовці, які у червні перебували в тилу, гарантовано отримають додаткову винагороду розміром щонайменше 10 тисяч гривень.

Фото: Нові виплати та бонуси для військовослужбовців (mod.gov.ua)

Водночас бонуси за штурм позицій, взяття ворога в полон або знищення противника в контактному бою виплачують виключно на підставі наказу командира частини.

Механізм залишається таким самим, як і для звичних бойових винагород: наказ видають за минулий місяць, а гроші надходять до 20-го числа наступного.

Якщо ж наказ за червень затримали з незалежних від військового причин, право на виплату не скасовується. Ці гроші просто включать до наступного наказу і виплатять пізніше.