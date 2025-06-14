Коли Вірменія та Азербайджан можуть підписати мирну угоду: Пашинян назвав терміни

Вірменія розраховує підписати з Азербайджаном мирну угоду вже до кінця цього року. Наразі це одна з цілей Єревана.
Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Armenpress.
За словами Пашиняна, Азербайджан хоче обговорити можливість розпуску переговорних структур, які були створені у форматі Мінської групи ОБСЄ. Такий порядок денний є прийнятним для Вірменії.
"Але є дуже важливий нюанс: ми маємо бути впевнені, що унеможливлено ситуацію, коли сторінка конфлікту закривається на території Азербайджану, але перетворюється на нові претензії на територію Вірменії", - наголосив прем'єр.
Він додав, що окремі кола в Азербайджані називають 60% території Вірменії "західним Азербайджаном". Це фактично територіальні претензії.
"Наш підхід полягає в тому, щоб підписати мирну угоду і одночасно розпустити ці механізми. Я думаю, що ми повинні спробувати реалізувати все це як мінімум до кінця цього року", - розповів Пашинян.
Нагадаємо, 2023 року вірмено-азербайджанський конфлікт перейшов у фазу різкого загострення. У центрі протистояння перебував Нагірний Карабах. Під час бойових дій, які розгорнулися у вересні 2023-го, загинули десятки військовослужбовців з обох сторін, а також мирні жителі, що спричинило занепокоєння з боку міжнародної спільноти.
Ситуація досягла критичної позначки після масштабної наступальної операції азербайджанської армії, унаслідок якої вірменська сторона втратила контроль над частиною населених пунктів у регіоні.
У підсумку Азербайджану і Вірменії вдалося домовитися про перемир'я. Зараз сторони обговорюють можливість мирної угоди. Текст сторони вже погодили.
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