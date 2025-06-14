Когда Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение: Пашинян назвал сроки

По словам Пашиняна, Азербайджан хочет обсудить возможность роспуска переговорных структур, которые были созданы в формате Минской группы ОБСЕ. Такая повестка является приемлемой для Армении.

"Но есть очень важный нюанс: мы должны быть уверены, что исключена ситуация, когда страница конфликта закрывается на территории Азербайджана, но превращается в новые претензии на территорию Армении", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что отдельные круги в Азербайджане называют 60% территории Армении "западным Азербайджаном". Это фактически территориальные претензии.

"Наш подход заключается в том, чтобы подписать мирное соглашение и одновременно распустить эти механизмы. Я думаю, что мы должны попытаться реализовать все это как минимум до конца этого года", - рассказал Пашинян.