Коли відновляться поставки військової допомоги Україні: у Politico дали відповідь

Постачання військової допомоги США Україні можуть відновитися після зустрічі спецпредставника президента США Кіта Келлога і міністра оборони Рустема Умєрова найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами джерел, США мають намір відновити постачання інженерної техніки та бронетехніки в Україну. Проте точні терміни там так поки що не озвучили.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його країна готова відправити в Україну оборонні озброєння, але він не став вдаватися в подробиці про те, про що конкретно йдеться.
За даними видання, Келлог і Умєров мають зустрітися в Римі на конференції, яка буде присвячена допомозі Україні. Після цього, як очікується, відбудеться зустріч у Києві.
Нагадаємо, 2 липня надійшла інформація про те, що США призупинили постачання в Україну ракет для ППО та інших боєприпасів. Через це Київ ініціював телефонну розмову з представниками США.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на це запитання. Він заявив, що з'ясовуються всі деталі щодо поставок.
На тлі цього глава Офісу Президента Андрій Єрмак зателефонував голові закордонного комітету Палати представників США Брайану Масту, щоб обговорити оборонну підтримку України.
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