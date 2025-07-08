Коли відновляться поставки військової допомоги Україні: у Politico дали відповідь

За словами джерел, США мають намір відновити постачання інженерної техніки та бронетехніки в Україну. Проте точні терміни там так поки що не озвучили.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його країна готова відправити в Україну оборонні озброєння, але він не став вдаватися в подробиці про те, про що конкретно йдеться.

За даними видання, Келлог і Умєров мають зустрітися в Римі на конференції, яка буде присвячена допомозі Україні. Після цього, як очікується, відбудеться зустріч у Києві.