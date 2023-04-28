Коли відновляться польоти цивільних літаків: "Украерорух" назвав умову

Польоти цивільної авіації в Україні не відновляться, поки в повітряному просторі не буде забезпечена повна безпека.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниця директора "Украерорух" Оксани Ожигової в ефірі телеканалу "Київ".
"Все, що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо "небезпека". Все що пов'язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом безпека. Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано", - сказала вона.
За її словами, на "Украерорух" сьогодні робить кроки, щоб якомога швидше відновити польоти, коли це буде можливим.
"Але зараз це все тільки підготовча робота", - долала Ожигова.
Раніше "Украерорух" повідомив, що Україна планує відкрити повітряний простір одразу після завершення воєнних дій та перемоги над Росією.
Нагадаємо, Європейська організація безпеки повітряної навігації прогнозувала, що обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України, Росії та Білорусі можуть зберегтися до 2029 року.