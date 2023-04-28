Когда возобновятся полеты гражданских самолетов: "Украэрорух" назвал условие

Полеты гражданской авиации в Украине не возобновятся, пока в воздушном пространстве не будет обеспечена полная безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя директора "Украэроруха" Оксаны Ожиговой в эфире телеканала " Киев ".

"Все, что мы имеем в результате сегодняшней ночной атаки, мы называем "опасность". Все что связано с авиацией, мы ассоциируем со словом безопасность. Пока в воздушном пространстве Украины не будет гарантировано 100% ситуации безопасности, нам строить любые прогнозы рано", - сказала она.

По ее словам, на "Украэрорухе" сегодня делает шаги, чтобы как можно скорее возобновить полеты, когда это будет возможным.

"Но сейчас это все только подготовительная работа", – преодолевала Ожигова.