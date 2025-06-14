Коли відновляться переговори України та РФ: відповідь Зеленського

"На сьогодні ідуть обміни. Ви бачите, який це процес, він непростий. Інформація, якою я володію: наш міністр оборони контактує з Мединським, представником російської групи, щодо обмінів. Домовленість така, що завершаться обміни, і сторони обговорять наступний крок. Ми розраховуємо, що вони можуть завершитися 20 чи 21 числа", - сказав президент.

Зеленський додав, що не буде говорити про точну дату закінчення обмінів, оскільки цей процес непростий. Проте обміни продовжаться.

"Вони (обміни, - ред.) будуть. Буде завтра (Зеленський зробив цю заяву 13 червня, - ред.) знову. Повинен бути. Поки що так, нема що додати", - заявив глава держави.