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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Когда возобновятся переговоры Украины и РФ: ответ Зеленского

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Переговоры между Украиной и РФ возобновятся после обменов пленных, о которых договорились ранее в Стамбуле. Однако точной даты пока еще нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами 13 июня.

"На сегодняшний день идут обмены. Вы видите, какой это процесс, он непростой. Информация, которой я владею: наш министр обороны контактирует с Мединским, представителем российской группы, по обменах. Договоренность такова, что завершатся обмены, и стороны обсудят следующий шаг. Мы рассчитываем, что они могут завершиться 20 или 21 числа", - сказал президент.

Зеленский добавил, что не будет говорить о точной дате окончания обменов, поскольку этот процесс непростой. Однако обмены продолжатся.

"Они (обмены, - ред.) будут. Будет завтра (Зеленский сделал это заявление 13 июня, - ред.) снова. Должен быть. Пока что так, нечего добавить", - заявил глава государства.

 

Переговоры Украины и РФ

Напомним, что Украина и РФ провели два раунда переговоров в Стамбуле - 16 мая и 2 июня.

Наибольшим результатом этих переговоров были договоренности об обменах пленными. Так, после первого раунда переговоров Украина и РФ провели три этапа обменов и вернули по 1000 военных и гражданских.

В Стамбуле во время второго раунда переговоров Украина и РФ договорились об обмене раненых и тяжелобольных военнопленных, а также всех военных в возрасте от 18 до 25 лет. Первый этап большого обмена состоялся 9 июня. Также обмены происходили 10 и 12 июня.

Кроме того, в рамках договоренностей Украина вернула домой тела погибших воинов.

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Владимир ЗеленскийМирные переговорыОбмен пленными