UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Коли відбудеться зустріч Віткоффа та Путіна? Що кажуть у Кремлі

Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Переговори спецпредставника США Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна відбудуться завтра ввечері, 2 грудня.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Російсько-американські контакти відбудуться у Москві 2 грудня. У понеділок Путін також проведе непублічну нараду у світлі підготовки до зустрічей з американськими переговорниками.

"У президента також є наради сьогодні непублічного характеру в рамках підготовки до завтрашніх російсько-американських контактів", - сказав Пєсков.

За його словами, зустріч Путіна зі спецпосланцем президента США запланована на другу половину дня вівторка.

Робота над мирним планом США

Нагадаємо, раніше у Сполучених Штатах представили новий мирний план для завершення війни в Україні, що містив 28 пунктів, частина з яких була максимально вигідна для Росії.

У зв’язку з цим 23 листопада в Женеві відбулася зустріч делегацій США, України та Європи, де документ доопрацьовували, щоб зробити його більш прийнятним для Києва. Після цього план зазнав змін і вже суттєво відрізнявся від первинної версії.

Робота над документом продовжилась у Сполучених Штатах. Так, 30 листопада США та Україна провели нові переговори у Флориді. Зокрема, активно обговорювалися питання територій, зачіпалась також тема членства України в НАТО.

Раніше повідомлялось, що наступним етапом обговорення мирного плану стане візит американської делегації до Росії, який спершу був запланований на другу половину тижня, 4-5 грудня.

Детальніше про підсумки переговорів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
КремльПєсковВторгнення Росії до Українимирний план США