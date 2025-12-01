Коли відбудеться зустріч Віткоффа та Путіна? Що кажуть у Кремлі

Російсько-американські контакти відбудуться у Москві 2 грудня. У понеділок Путін також проведе непублічну нараду у світлі підготовки до зустрічей з американськими переговорниками.

"У президента також є наради сьогодні непублічного характеру в рамках підготовки до завтрашніх російсько-американських контактів", - сказав Пєсков.

За його словами, зустріч Путіна зі спецпосланцем президента США запланована на другу половину дня вівторка.