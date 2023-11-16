Коли відбудеться "Рамштайн-17": стала відома дата

Коли відбудеться "Рамштайн"

Як вказано на сайті відомства, міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам візьме участь у новій зустрічі контактної групи, яка має відбутися 22 листопада.

"Американський міністр оборони (Ллойд Остін - ред.) запросив на зустріч міністрів оборони та начальників оборонних відомств із близько 50 країн, щоб обговорити подальшу військову підтримку України в короткостроковій та довгостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

У представництві глави Міноборони Норвегії зазначили, що він візьме участь у "Рамштайні" в онлайн-форматі зі Стокгольма, де він перебуває на зустрічі у форматі країн так званої Північної групи.

Засідання відбудеться вже в 17-те

Нагадаємо, що наступне засідання Контактної групи з оборони України стане вже 17-м. Спочатку зустріч анонсували у США. Як нещодавно заявила заступник речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, "Рамштайн" проведуть у середині листопада. Втім, точної дати вона не назвала.

Також вона додала, що американська сторона продовжить постачати Україні військову допомогу, проте розмір пакетів буде зменшено.

Що відомо про минулий "Рамштайн"

Додамо, що попереднє засідання контактної групи відбулося 11 жовтня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. За результатами якого Україна отримала фінансову та військову допомогу від країн-партнерів.

Особливістю минулого "Рамштайну" було те, що на ньому особисто був присутній президент України Володимир Зеленський. Він порушував питання надання Україні додаткових систем ППО та боєприпасів для артилерії, що в США назвали пріоритетом при наданні допомоги.

Детальніше про підсумки минулого "Рамштайну" - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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