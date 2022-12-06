Коли відбудеться прес-конференція Зеленського: в ОП назвали умову

"Прес-конференція, звісно, буде. Але поки що якихось конкретних планів немає. Є дуже багато питань щодо безпеки, - сказав Никифоров.

Він пояснив, якщо й буде організована класична прес-конференція з відкритою акредитацією, то це автоматично означає, що має бути абсолютно безпечне місце проведення.

"Як тоді в метро, пам'ятаєте? А таких місць - годі знайти. Їх, по суті, немає", - зазначив Никифоров, додавши, що безпека наразі одна з головних умов організації таких заходів.

Нагадаємо, що глава держави проводив велику прес-конференцію, присвячену ситуації в Україні та відображенню російської агресії, ще навесні. Тоді він спілкувався із журналістами на одній зі станцій Київського метрополітену.

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