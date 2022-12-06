Когда состоится пресс-конференция Зеленского: в ОП назвали условие

"Пресс-конференция, конечно, будет. Но пока каких-то конкретных планов нет. Есть очень много вопросов безопасности, - сказал Никифоров.

Он объяснил, если будет организована классическая пресс-конференция с открытой аккредитацией, то это автоматически означает, что должно быть абсолютно безопасное место проведения.

"Как тогда в метро, помните? А таких мест - не найти. Их, по сути, нет", - отметил Никифоров, добавив, что безопасность сейчас одно из главных условий организации таких мероприятий.

Напомним, что глава государства проводил большую пресс-конференцию, посвященную ситуации в Украине и отражению российской агрессии, еще весной. Тогда он общался с журналистами на одной из станций Киевского метрополитена.

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