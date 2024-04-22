Коли відбудеться новий "Рамштайн": відповідь Міноборони Нідерландів

Під час розмови з журналістами вона уточнила, що вже цієї п'ятниці відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн".

Також глава Міноборони Нідерландів пояснила, що російського диктатора Володимира Путіна можна зупинити в Україні. Для цього потрібно надавати Збройним силам України зброю та боєприпаси, а також надавати фінансову підтримку.

За її словами, у цьому процесі необхідно брати участь усім.